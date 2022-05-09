挂机神话 20220509 圆饼出击

#稳定化秘境情报掉落，现在秘境情报的获取不再与战斗有关，而是随着时间稳定获得，刚满900级世界等级的萌萌可以更频繁地去体验秘境啦（或者说更频繁地被秘境体验，狗头)

#修正【昆仑】套装第三条词条能作用于治疗定位的漏洞

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴