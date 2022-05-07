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6.1.04版本更新

福利激活码:JZ-6104

51快乐激活码:大家五一快乐

====更新重点=====

发热◆福利◆孵蛋◆

1:剑意恢复速度加快并支持88紫钻恢复满

2:孵蛋更直接观看内容

3:83个技能增强和调整

====更新细节=====

做一个关于男女比例的 所有蛋出 男:女 每一个代数对应男:女

然后把解锁 修改成 钱+福利

孵蛋的福利加上明确的提醒:这个福利 非常 非常不建议观看,之所以没有删除 因为大量玩家血书私聊我求我别删,所以这里除了非常建议不要观看以外,给你的建议是 ,多开一些蛋槽然后一起轮换着孵蛋,是非常舒服的体验,如果还是很着急,可以考虑晚上的时候一群蛋全部点击孵化,然后睡觉,醒来一起开蛋的感觉不爽么!>?!?!而且!你想想如果你看福利 1个福利30秒=30分钟 实际上 你只是加速了一个蛋 而其他玩家 100个蛋 可能比你看福利还快!!!

新的开始要写入"新的开始" 才可以开始,现在版本必须执行9999999次才允许玩家重新开始

当代数>1的宠物,洗宠物= 代数*x

捕捉怪物成功后,会出现闪退的情况

做个翻页,或者筛选宠物列表

=DISPIMG("ID_FD2FD5244BF146BCB9E3C582486DD5C3",1)

增强技能掉落概率,是原来版本的3.2倍!!!!!! 底层甚至达到了100%掉落!

鸽子王建议,本来就是个过渡的东西。大部分玩家，宠物更替还是比较频繁的,不应该3级一个福利,修改为 4级

开启宠物背包降低魂石消耗,并且前两次开启直接免费

每日3次捕捉成功率极大提升的机会

宠物大于1代依然可以使用柳柳了,但是只可以蜕变不可以洗宠~

大白,乌列增强

激活码:大家五一快乐

所有技能整体再次大幅度增强!上层更轻松!

声音系统彻底重做,非常难听!!

修改了新手引导的引导方式

希望做一个漂亮的孵蛋效果,漂亮的洗宝宝效果,更爽的抓宝宝感觉~~~ 从音乐到美术全方位的优秀的那种

英雄按钮的奇怪展示取消了现在不会那么奇怪的展示了

宠物1~5层的老阴鸡没有给他特写

断网看福利疯狂点击30次就会闪退的问题

合宠后没有进入孵蛋界面

取蛋出来后,列表没有刷新

大幅度增加回复剑意速度

新版本的蜕变不会无缘无故消耗金柳啦,老玩家更舒服 ,萌新更容易明白~~~

开始流程的读取时间变得更加流畅

再第1层时,即使玩家不选择去下一层依然会提示下一层图标,之前的bug已修复

初期的怪物更加稳定,不会出现等级相差过大导致新手玩家莫名死亡的事件

角色出生后的输出更加不稳定,让玩家初始极大区别

然后把解锁 修改成 钱+福利目前支持有:剑意,孵蛋,主人解锁和加速

之前孵蛋的直升效果没有打印出来,这次显示出来了玩家可以直接看到效果了

现在蛋的性别,蛋的各方面内容可以通过显示的内容直接观看了