挂机神话 20220507 圆饼出击

#修正一个秘境界面相关的BUG,现在出售秘境情报时秘境数量会及时显示到UI上了

#新古宝（套装）在做了，明天出

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

周 末 愉 快