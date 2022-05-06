【稳定版本0.9.1.139/测试版本0.9.2.411】5.6更新公告

更新：

初步更新了宗门长老的相关内容

在金丹后，如果你的门派声望高于100，就可以在宗门中选择自己的长老职位了。

终于不会因为选择挂名长老而被掌门嘲讽了。（当然不管你选哪个他还是会说那句话）

当前长老职位分别有授业长老、外务长老、炼丹长老和炼器长老。

这些长老会享有比挂名长老更高的俸禄，但也需要承担一定的义务。

掌门会通过传音符定期向这些长老发送一个专属任务，完成专属任务会获得更高的奖励，但是如果没有完成这个任务会被扣除门派声望，当门派声望不满100时，会被解职，成为挂名长老。

每次选择长老职位的50年后都可以重新选择职位。 更新了白帝楼的场景图

优化：

优化了极阴三海剧情的化神分支文案

补充了到达化神境界后再去参与极阴三海事件的内容。 调整了消散灵气时的弹窗提示内容

当回合结束还需要消散灵气时，弹出的提示由“还需要弃置x点灵气”优化为了“点击选择你要消散的灵气”。 优化了涵虚洞府中破解人阵时倪少的对话提示

由原来的“你可能要快点了”优化为“不过我还能撑一会儿”。 优化了任务界面中对于传闻倒计时的描述文案 优化了挑战其它门派的流程和文案（并进行了一波吃书）

Bug修复：

修复了萧千绝在宗门广场时对玩家的称呼不统一的bug 修复了正阳山流沙之地剧情中玩家自我介绍中缺少名字的bug 修复了部分剧情文案中对话人物错误的bug 修复了掌门介绍天魔眼时说错天魔眼时间间隔的bug 修复了阴魂岛上的李思魂在剧情中搞错了要杀的对象名字的bug 修复了万魂殿大长老在化神分支中的对话态度不统一的bug 修复了重返天魔眼剧情中一处对玩家境界判定错误的bug 修复了部分物品受到的交易兴趣加成错误的bug 修复了一些NPC对玩家称呼错误的bug 修复了心斋状态下的扰魂术会出现2层扰魂的bug 修复了借用炼丹房灵石判定错误的bug 修复了感应法对NPC突破化神没有帮助的bug 修复了化婴过程中到达通达后获取灵气数量不正常的bug 修复了一些文案中的错别字

本周碎碎念：

五一归来先修一波bug，同步更新一下稳定版本。

不知道大家有没有看到上次更新公告中对于剧情进行梳（chi）理（shu）的那部分内容。

今天的更新之后我们就要正式开饭了（指吃书

不过剧情的调整和梳理是一件比较麻烦的事情，内容制作完了还需要进行不少的测试。

于是在这段时间里项目也会进入无法更新的状态。

简单来说的话，就是下周我们要先咕咕咕一周啦。（所以这就是个咕咕咕预告吗！

不过还是要提醒一下，在下次的内容更新中，我们会对原有的主线流程进行优化，新的主线流程优化可能无法兼容老档，大部分的老档会无法使用优化后的新系统，对于已经推进到500年后的存档影响较小，但是对于尚未完成筑基期天魔眼任务没有请教到御剑飞行的存档、和正在进行天蝉灵叶任务的存档影响可能较大。

所以大家在下次版本更新前保留存档的话建议避开这两个危险区间。

大概就是这样啦（溜

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