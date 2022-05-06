【稳定版本0.9.1.139/测试版本0.9.2.411】5.6更新公告

更新：
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初步更新了宗门长老的相关内容
在金丹后，如果你的门派声望高于100，就可以在宗门中选择自己的长老职位了。
终于不会因为选择挂名长老而被掌门嘲讽了。（当然不管你选哪个他还是会说那句话）
当前长老职位分别有授业长老、外务长老、炼丹长老和炼器长老。
这些长老会享有比挂名长老更高的俸禄，但也需要承担一定的义务。
掌门会通过传音符定期向这些长老发送一个专属任务，完成专属任务会获得更高的奖励，但是如果没有完成这个任务会被扣除门派声望，当门派声望不满100时，会被解职，成为挂名长老。
每次选择长老职位的50年后都可以重新选择职位。
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更新了白帝楼的场景图
优化：
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优化了极阴三海剧情的化神分支文案
补充了到达化神境界后再去参与极阴三海事件的内容。
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调整了消散灵气时的弹窗提示内容
当回合结束还需要消散灵气时，弹出的提示由“还需要弃置x点灵气”优化为了“点击选择你要消散的灵气”。
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优化了涵虚洞府中破解人阵时倪少的对话提示
由原来的“你可能要快点了”优化为“不过我还能撑一会儿”。
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优化了任务界面中对于传闻倒计时的描述文案
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优化了挑战其它门派的流程和文案（并进行了一波吃书）
Bug修复：
- 修复了萧千绝在宗门广场时对玩家的称呼不统一的bug
- 修复了正阳山流沙之地剧情中玩家自我介绍中缺少名字的bug
- 修复了部分剧情文案中对话人物错误的bug
- 修复了掌门介绍天魔眼时说错天魔眼时间间隔的bug
- 修复了阴魂岛上的李思魂在剧情中搞错了要杀的对象名字的bug
- 修复了万魂殿大长老在化神分支中的对话态度不统一的bug
- 修复了重返天魔眼剧情中一处对玩家境界判定错误的bug
- 修复了部分物品受到的交易兴趣加成错误的bug
- 修复了一些NPC对玩家称呼错误的bug
- 修复了心斋状态下的扰魂术会出现2层扰魂的bug
- 修复了借用炼丹房灵石判定错误的bug
- 修复了感应法对NPC突破化神没有帮助的bug
- 修复了化婴过程中到达通达后获取灵气数量不正常的bug
- 修复了一些文案中的错别字
本周碎碎念：
五一归来先修一波bug，同步更新一下稳定版本。
不知道大家有没有看到上次更新公告中对于剧情进行梳（chi）理（shu）的那部分内容。
今天的更新之后我们就要正式开饭了（指吃书
不过剧情的调整和梳理是一件比较麻烦的事情，内容制作完了还需要进行不少的测试。
于是在这段时间里项目也会进入无法更新的状态。
简单来说的话，就是下周我们要先咕咕咕一周啦。（所以这就是个咕咕咕预告吗！
不过还是要提醒一下，在下次的内容更新中，我们会对原有的主线流程进行优化，新的主线流程优化可能无法兼容老档，大部分的老档会无法使用优化后的新系统，对于已经推进到500年后的存档影响较小，但是对于尚未完成筑基期天魔眼任务没有请教到御剑飞行的存档、和正在进行天蝉灵叶任务的存档影响可能较大。
所以大家在下次版本更新前保留存档的话建议避开这两个危险区间。
大概就是这样啦（溜
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