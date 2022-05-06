【测试版本0.9.2.411】5.6更新公告

加群找管理：

官方QQ群：

觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）

觅长生-斗法台（官方二群）：759875274

觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922

觅长生-逸风城（官方四群）：927196001

觅长生-武陵城（官方五群）：787138498

觅长生-天星城（官方六群）：603856248

觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596

觅长生-广陵城（官方八群）：421258215

觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193

觅长生-南崖城（官方十群）：328818782

觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624

觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436

觅长生-千流岛（官方13群）：765812024

觅长生-北宁海（官方14群）：781156534

觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770

觅长生-化龙海（官方16群）：922759583

觅长生-图南海（官方17群）：427140375

觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691

觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430（已满）

觅长生-吞云海（官方20群）：244562996（已满）

觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）

觅长生-西宁海（官方22群）：777505112（已满）

觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808（已满）

觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已满）

觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）

觅长生-方壶山（官方26群）：901745394（已满）

觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344（已满）

觅长生 连石山（官方28群）：272808762