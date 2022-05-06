【测试版本0.9.2.411】5.6更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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更新：
- 更新了白帝楼的场景图
优化：
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调整了消散灵气时的弹窗提示内容
当回合结束还需要消散灵气时，弹出的提示由“还需要弃置x点灵气”优化为了“点击选择你要消散的灵气”。
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优化了涵虚洞府中破解人阵时倪少的对话提示
由原来的““你可能要快点了”优化为“不过我还能撑一会儿”。
Bug修复：
- 修复了萧千绝在宗门广场时对玩家的称呼不统一的bug
- 修复了正阳山流沙之地剧情中玩家自我介绍中缺少名字的bug
- 修复了部分剧情文案中对话人物错误的bug
- 修复了掌门介绍天魔眼时说错天魔眼时间间隔的bug
- 修复了晋升元婴后，化尘教的大长老无法正常触发门派任务对话的bug
- 修复了NPC晋升宗门掌门后无法触发门派任务对话的bug
- 修复了阴魂岛上的李思魂在剧情中搞错了要杀的对象名字的bug
- 修复了万魂殿大长老在化神分支中的对话态度不统一的bug
- 修复了重返天魔眼剧情中一处对玩家境界判定错误的bug
- 修复了一些文案中的错别字——————————————————————————————————————————
一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生
测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test
也可以用这串神秘代码定位到存档位置
%appdata%/../LocalLow/yusuiInc
把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
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