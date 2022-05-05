Загружен мини-патч:
- Добавлено отображение количества секторов, которые необходимо пересечь для достижения целевого сектора в окне поиска товаров;
- Добавлена возможность проложить маршрут до пиратской станции (раньше автопилот не включался из-за запрета стыковки со станцией);
- Добавлена возможность сортировки товаров на рынке по их типу;
- Исправлен баг с отображением целевого сектора в списке контрактов;
- Исправлен баг с невозможностью собрать предметы из лутбокса, если вы в отряде.
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