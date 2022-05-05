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SPACERIFT: Arcanum System update for 5 May 2022

Мини-патч

Share · View all patches · Build 8687437 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

Загружен мини-патч:

  • Добавлено отображение количества секторов, которые необходимо пересечь для достижения целевого сектора в окне поиска товаров;
  • Добавлена возможность проложить маршрут до пиратской станции (раньше автопилот не включался из-за запрета стыковки со станцией);
  • Добавлена возможность сортировки товаров на рынке по их типу;
  • Исправлен баг с отображением целевого сектора в списке контрактов;
  • Исправлен баг с невозможностью собрать предметы из лутбокса, если вы в отряде.

Changed files in this update

SPACERIFT: Arcanum System Content Depot 1148481
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