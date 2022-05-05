挂机神话 20220505 圆饼出击

#去除百战·山魈王的抗性，将其削下神坛（虽然之前的化劲+抗性仍然有办法攻略，但是考虑到山魈王作为一个常驻的百战boss，不能让它将各位萌萌的头都打飞呀）

#狮子去忙新套装的设计了

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴