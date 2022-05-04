版本更新 - 0.914.1

各位勇者们下午好，
我们刚对版本进行了更新，内容如下：
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现有卡牌的加强！！
为了改善某些勇者使用体验较差的情况，我们对一些角色专属的卡牌做了调整，使之更符合相应角色的定位，并且功能性更加强大：
【卡牌】小护盾：把原本的附加功能改成了回收弃牌的功能，并且将随着强化等级提升使用效果。
【卡牌】战吼：移除 限额 属性，并且削减对方行动条的效果将与愤怒层数挂钩。
【卡牌】激昂动员：强化后将会移除 消耗 属性，可以更频繁地使用从而叠加愤怒层数。
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Boss战斗体验改善：
【Boss】葬送者：略微增加了葬送者的血量，改善过于不堪一击的问题。
【Boss】海贼女王：减少了炸药桶的血量，并且修复了身后的炸药桶会被本体遮挡弹道的问题。
【Boss】巨龙苏瓦西拉松：新增了 韧性 特性（提升对部分负面效果的抗性），并且修复了负面效果衰弱可能使攻击伤害不正确的问题。
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修复了部分卡牌图标显示不正确的问题；
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修复了Steam成就会被错误解锁或无法解锁的问题；
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新增了敌人被动能力可视化的功能；
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另外，为下一次更新的部分新增内容做准备，我们暂时移除了勇者的配音音效，并且目前版本中新勇者的解锁条件也被暂时隐藏了，我们会在下一次更新中将这些内容尽快还给大家，谢谢谅解！
欢迎前去体验今天更新的内容，希望大家能够喜欢，也期待听到你们的反馈！
我们会继续赶时间好好更新，为各位带来更好的游戏体验。
当然，上一条公告的人工打折活动还在继续，原价入手的新朋友们不要错过啦~
开发团队敬上
2022年5月4日
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