版本更新 - 0.914.1

各位勇者们下午好，

我们刚对版本进行了更新，内容如下：

现有卡牌的加强！！

为了改善某些勇者使用体验较差的情况，我们对一些角色专属的卡牌做了调整，使之更符合相应角色的定位，并且功能性更加强大：

【卡牌】小护盾：把原本的附加功能改成了回收弃牌的功能，并且将随着强化等级提升使用效果。

【卡牌】战吼：移除 限额 属性，并且削减对方行动条的效果将与愤怒层数挂钩。

【卡牌】激昂动员：强化后将会移除 消耗 属性，可以更频繁地使用从而叠加愤怒层数。

Boss战斗体验改善：

【Boss】葬送者：略微增加了葬送者的血量，改善过于不堪一击的问题。

【Boss】海贼女王：减少了炸药桶的血量，并且修复了身后的炸药桶会被本体遮挡弹道的问题。

【Boss】巨龙苏瓦西拉松：新增了 韧性 特性（提升对部分负面效果的抗性），并且修复了负面效果衰弱可能使攻击伤害不正确的问题。

修复了部分卡牌图标显示不正确的问题；

修复了Steam成就会被错误解锁或无法解锁的问题；

新增了敌人被动能力可视化的功能；