《巫女契约》 22年5月4日0.862版本更新公告

这个版本更新的东西有点多，虽然已经清掉很多bug了（看版本号也能看出来……）但可能还会有很多bug，大家遇到任何问题都可以评论区直接开骂或者加群反馈，我们会尽快修复……

讨论群：569483373

当前版本详细更新内容如下：

新增内容

1.重构了片头的剧情（约3个教学关卡），现在【羽留衣】会短暂的作为可操作角色加入队伍。新关卡还存在数值不平衡和剧情演出瑕疵，将在后续版本修复

2.新增了斋王【娑莉莎】的部下，忍者【静希寺】和武士【伊江安】

3.新增【能力训练场】，可以直接使用【神灵碎片】兑换经验值。一个碎片可以使巫女角色可以获得50经验值，效率是祭祀的2/3；非巫女角色可以获得75经验值

4.新增【素材交换所】，可以使不同的素材替换为【神灵碎片】，或将【神灵碎片】替换为其他素材

数值和机制调整

1.现在困难模式下，死去的同伴将永久消失

2.【吱吱】和【咪咪】不再可以通过【祭祀】获得经验值，但她们在【能力训练场】的效率最高，每一个碎片可以兑换100经验值

其他调整

1.替换了【战巫女 埃希妲】的立绘。该角色的行走图（像素小人）将在之后的版本替换

2.考虑到不少玩家反馈可以攻击神殿的问题，现在友军无法再对神殿造成伤害

3.原本的【训练场】改名为【战技训练场】，避免和新增的【体能训练场】撞车

修复bug和游戏优化

1.修复了偶发【防守战】BGM不正确BUG

2.修复了部分存档无限触发【防守战】的BUG