挂机神话 20220504 圆饼出击

#实装【企业】【追猎技术】，升到3级能让各位大能挑战最高lv13000的百战首领，大能们是时候挑战自己的极限了！（山魈王一生之敌）

#999级后追猎掉落说明：

1000~3000级，概率掉额外红装，0~2件，越高级掉率越高

3001~6000级，必掉2红装，概率掉0~3斗魂，越高级掉率越高

6000级+，必掉2红装3斗魂，保底30%概率出龙魂，越高级掉率越高，13000级必出龙魂

#至此，狮子已实装完成【企业】内的大部分内容，剩下【黑市运营】与【秘境考古】与后续推出的系统有玩法设计上的先后之分，因此这里先留个坑位

#这星期会推出第三种古宝（套装），在做了不再是新建文件夹

ps制作人狮子的啐啐念：

狮子只想单纯做一个游戏人，不想做一个商人

狮子只想专心做出好玩的游戏，不想花太多精力和手段去控评

狮子因此只能使用最原始的手段

我滚地撒娇，求好评 求好评 求好评 求好评 求好评！

Q群：

600064633（可能满人，都是大佬）

622868992（新开，来了就是大佬）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴