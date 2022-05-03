抱歉，如遇无法自动切换独显而导致的异常严重卡顿，请暂时手动切换成独立显卡，该bug正在修复中。
1、修正历史对话错误显示
2、优化设置界面背景音乐暂停
3、修正设置界面背景音乐失效
4、修正语句播放速度当前不更改
5、修正快捷键失效
6、修正回到主界面偶尔bgm不消失
7、修正剧情对话返回按钮，bgm被打断
8、UI隐藏显示效果偶尔失效
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抱歉，如遇无法自动切换独显而导致的异常严重卡顿，请暂时手动切换成独立显卡，该bug正在修复中。
1、修正历史对话错误显示
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3、修正设置界面背景音乐失效
4、修正语句播放速度当前不更改
5、修正快捷键失效
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