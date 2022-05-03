抱歉，如遇无法自动切换独显而导致的异常严重卡顿，请暂时手动切换成独立显卡，该bug正在修复中。

1、修正历史对话错误显示

2、优化设置界面背景音乐暂停

3、修正设置界面背景音乐失效

4、修正语句播放速度当前不更改

5、修正快捷键失效

6、修正回到主界面偶尔bgm不消失

7、修正剧情对话返回按钮，bgm被打断

8、UI隐藏显示效果偶尔失效