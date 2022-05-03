挂机神话 20220503 圆饼出击

#修正命中减防代码，现在命中减防不能将对方免伤减至负数导致出现数值异常爆炸或帮敌人加血的情况了

#新的古宝（套装）在做了，本周内会推出

Q群：

622868992（新开，来了就是大佬）

600064633（可能满人，都是大佬）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴