挂机神话 20220502 圆饼出击

#实装【企业】【刷子行会】，点出后能增加各位萌萌在挂机时候的灵气收益

Q群：

600064633（可能满人，都是大佬）

622868992（新开，来了就是大佬）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！