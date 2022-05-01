挂机神话 20220501 圆饼出击

#实装【企业】【本族教育】，让各位新上任的校长（新玩家）能在游戏的前中期便能够稳定的获得优质生源

祝各位 修士 女修 仙人 仙女 魔人 魔女 妖修 妖姬 猛鬼 女鬼 傀儡

节 日 愉 快 ！

Q群：

600064633（可能满人，都是大佬）

622868992（新开，来了就是大佬）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴