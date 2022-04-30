挂机神话 20220430 圆饼出击

#修正【兵主】现世后，点燃挂不到怪物身上的bug，是的，燃起来了

#调整【兵主】第三条词条文案描述，暴打了当年教狮子语文的体育老师

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

祝各位 修士 女修 仙人 仙女 魔人 魔女 妖修 妖姬 猛鬼 女鬼 傀儡

节 日 愉 快 ！