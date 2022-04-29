每周版本更新 - 0.914

各位勇者们晚上好，

今天终于迎来了我们第一次每周定期的版本更新，除了一些现有问题的修复以外，这次我们还带来了卡池和装备的扩增以及一些平衡性调整，希望大家喜欢！

最新版本(0.914)更新内容：

修复了部分玩家无法进入更高难度游戏的问题；

修复了部分玩家无法正确解锁唐吉的问题；

修复了部分地图任务图标分辨率过低的问题；

修复了部分其他可能导致版本不稳定的杂项问题；

修复了卡牌商店里部分卡牌的价格不正确的问题；

修复了部分装备的描述与实际效果不符的问题；

新增了勇者熟练度对应可解锁内容的可视化功能；

扩充了新的卡牌/装备套组！！

为了改善大家对于手中愈积愈多的疲劳卡一筹莫展的情况，我们加入了一些卡牌与装备，希望能为大家提供更多战术选择：

【卡牌】连射弩机：一张随着战斗中负面卡使用次数不断成长的攻击型黄卡。

【装备】神奇药瓶：一件可以将生成的疲劳卡转化为瘀伤供胖桑丘发挥角色能力的装备。

【装备】猫头鹰布偶：一件可以随着疲劳卡入手而积累角色专注值的装备。

现有卡牌/装备的加强！！

我们还加强了一些卡牌和装备，方便大家应对更高难度的挑战：

【卡牌】艾姆猎弓：强化后将能造成更高伤害。

【装备】头盔：将能够提供更多加固护盾。

本次更新新增的卡牌和装备；以及现有卡牌和装备的调整都是为了给大家带来更好的游戏体验，也欢迎大家体验之后向我们反馈使用感受，我们会根据社区的反馈不断调整！

十分感谢大家的支持，我们会继续赶时间好好更新！

开发团队敬上

2022年4月29日