挂机神话 20220428 圆饼出击

#【炼器军工】内的保底3词条红装现在能由各位萌萌在生产时决定是否自动上锁了（这个是暂时解决方案，狮子也知道需要一键解锁和一键全锁，可特么我是UI废 — 暂时还没想好这两个按键放在哪里）

#修正使用龙魂升级角色后境界显示错误的问题，练气3000层将不复存在了（狗头

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴