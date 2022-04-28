《R2Beat：音速觉醒》开服及活动开启公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

经过10天调优，《R2Beat：音速觉醒》公测版本如期与大家见面！

衷心感谢大家对我们的支持与关注！

公测正式开服时间：2022年4月28日10:00

公测开服活动时间：2022年4月28日10:00-5月11日10:00

开服活动详情页面：https://r2beat-cn.valofe.com/landing/open

《R2Beat：音速觉醒》官方网站：https://r2beat-cn.valofe.com/

在此同步大家目前进展：

1.游戏UI及字体问题：目前已还原原UI，部分字体仍将持续调整优化。

2.歌曲版权问题：我们将在未来的版本更新中持续增加新的曲谱，中文经典曲目将在版权谈判完成后更新。同时，我们也将不遗余力地开展针对最新流行热歌商业化版权的洽谈工作。

3.删档测试活动奖励已经以游戏内邮件发送的方式发放至您的游戏角色邮箱中。

4.删档测试活动消费返还G币已划拨到您对应的游戏账户余额中，删档测试期间存余G币数量保留在您的游戏账户中不变，您开服后的余额为原余额+返还G币。

5.公测版本已增加部分道具，并对商城道具价格进行调整。其他道具经过测试无误，将陆续进行更新，此外结合各位玩家建议将持续开发新的道具及服饰。

开服后官方会在论坛、QQ群、贴吧提前发布公告告知版本更新内容与活动等游戏前瞻。

特别鸣谢在此期间积极建言献策的各位玩家！《R2Beat：音速觉醒》有你更精彩！

《R2Beat：音速觉醒》运营团队

2022年4月28日