Normal Update 1.8.8dd

The English translation will be updated later, here is the provisional Chinese version. :)

应该是DLC2上架之前的最后一次系统更新

本次的更新内容是一些bug的修复和系统的优化

希望给大家带来更好的游戏体验

优化&调整

重构了伙伴系统，现在应该有更好的稳定性了

新增了妖梦楼观剑切菜的刀光以及Success特效

现在Esc菜单和地图可以被开启的同一个按键关闭了

实装大量音效

现在小西瓜的脚步声应该不会无限循环了

BUG修复

修复了可能出现2只因幡帝的问题

修复了因幡帝的强买强卖对话会被在同一帧打开的面板冲掉的问题

修复了华扇奖励符卡多次叠加时时间异常、且不受老板娘属性中“奖励符卡持续时间”加成的问题

修复了被邀请的客人会前往莉格露的稀客教程的问题

修复了开演唱会会把场景中某些剧情需要不在原位(比如银杏树下的老师)的稀客拉走的问题

修复了锁店提示表示不会随着事件和任务触发实时刷新的问题

修复了新手教程，将食材从右边的栏位移除再点击菜谱放入，会出现两个光标的问题

修复了DLC1的魔理沙羁绊等级提升后对话不会修改的问题

修复了早苗封印BUFF状态下尝试获得部分BUFF反而会失去原先BUFF的问题

修复多处文本错误

修复了某个新闻可能超行数的问题

修复了对话UI挡住了提示字符的问题

修复了辉夜符卡特效图层过高的问题

修复了在工作场景下，高亮在玩家开启任意模块后消失的问题

修复了博丽神社1级店面的圣诞节和春节皮肤中伙伴会穿模的问题

修复了梦子丢完飞刀以后没有飞刀会插在桌上的问题

修复了在某些场合下，鼠标右键会产生不该有的返回音效的问题

修复了英语语言下，演唱会下方歌词部分单词未断句的问题

修复了商店、香霖堂、夜间开店“今日收入”的部分英语UI错位

OK，接下来我们就全力以赴，为5月14日的DLC2冲刺了

请大家耐心等待！