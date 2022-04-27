版本更新 - 0.913.3

各位勇者们下午好，我们刚对版本进行了更新，内容如下：

修正了部分随机事件中不正确的数值；

为第一章添加了更多丰富的随机事件内容；

修正了部分其他可能导致版本不稳定的杂项问题

如进入游戏时遇到加载进度条停止的情况，请尝试彻底关闭Steam并重启后再进入游戏。

近期版本更新得键盘都擦出火星子了，难免有不稳定的情况发生，请大家多多包涵！

今天更新的内容欢迎各位新老玩家前去体验，也希望大家能够喜欢！

我们会继续赶时间好好更新，为各位带来更好的游戏体验。

开发团队敬上

2022年4月27日