版本更新 - 0.913.3

各位勇者们下午好，我们刚对版本进行了更新，内容如下：
- 修正了部分随机事件中不正确的数值；
- 为第一章添加了更多丰富的随机事件内容；
- 修正了部分其他可能导致版本不稳定的杂项问题
- 如进入游戏时遇到加载进度条停止的情况，请尝试彻底关闭Steam并重启后再进入游戏。
近期版本更新得键盘都擦出火星子了，难免有不稳定的情况发生，请大家多多包涵！
今天更新的内容欢迎各位新老玩家前去体验，也希望大家能够喜欢！
我们会继续赶时间好好更新，为各位带来更好的游戏体验。
开发团队敬上
2022年4月27日
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各位勇者们下午好，我们刚对版本进行了更新，内容如下：
近期版本更新得键盘都擦出火星子了，难免有不稳定的情况发生，请大家多多包涵！
今天更新的内容欢迎各位新老玩家前去体验，也希望大家能够喜欢！
我们会继续赶时间好好更新，为各位带来更好的游戏体验。
开发团队敬上
2022年4月27日
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