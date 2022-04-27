《古剑奇谭网络版 海外版》4月28日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年4月28日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆活动更新

假日修行活动开启

时间：4月28日~5月12日。

内容：

1、升云令、秘文残片·动态、四方灵蕴匣的获取上限更改为原来的两倍，且活动期间不刷新获得上限。

2、【秘境讨伐】、【血露薇悬赏】、【血露薇悬赏·周常】、【青灯渡魂·半周常】、【妖魔试炼】、【青灯渡魂·首领战】、【荡尽修罗】、【以文入道】、【团队讨伐】、【步云任侠】的部分奖励双倍（包括满级与历程）

3、调休日5月7日 上线可选择一键完成日常，限制账号每日1次，需求等级：开光2层。

可完成日常包括：秘境讨伐、步云任侠、心念之弦、千秋戏·日常、轰掣真实之境、长安擂台、冰晶敛云、剑鸣、十洲剑试、斗战狂沙。

夏日游活动相关

活动时间：2022年4月28日更新后~2022年5月12日更新前。

主题节惜时令限时加入【夏日游】拍照活动，每天完成拍照玩法可获得惜时令奖励，解锁更多主题节奖励！

博物学会中喜好游历的学者们，惯于在风光独特或景色秀美的地方，留下独特的灵力标记。在这春消暑长，出门游玩的时节，有灵力标记存在的区域，成为了人们作画留念的首选之地。仙家弟子们在勤勉修行之余，也不妨四处找找灵力标记，用妙笔丹青记录下旅途中美好的瞬间，感受山水之乐吧！

☆通用调整

优化了问题反馈的流程。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年4月28日