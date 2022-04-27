挂机神话 20220427 圆饼出击

#【秘境】中某些层数现在能正确掉落古宝/龙魂了

#现在正在入界的道具不能通过读取配装来绕开天道规则穿戴在身上了

#增添【总部】【属性】中关于治疗驱散/攻击驱散的正确提示

#新的古宝（套装）在做了，最迟后天能出！

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴