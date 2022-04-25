1.8.0新版本更新说明

君上您好，1.8.0新游戏版本现已上线！

已经进入四赛季的玩家将进入五赛季——楚汉相争，切换五赛季后，军团等级将被重置。

一、五赛季玩法介绍：

1.新赛季玩家将被系统自动划分为汉、楚、南越三个国家，不同国家玩家不可以加入同一军团；

2.新赛季城池将重置，新赛季的城池等级将扩展至15级；

3.新赛季将移除互市、兵器工坊、义军声望玩法；

4.新增了城池任务玩法，玩家可以从国家城池上领取任务，完成任务可提升己方战力城池的升级进度；

5.新增了军团集结玩法，同军团玩家进行多队集结进攻山贼据点；

6.军团中新增了军团切磋功能，允许同军团玩家相互切磋，磨练技艺；

7.新增士兵装备玩法，玩家通过参与军团集结玩法可获得士兵装备得锻造图纸和材料，打造士兵装备给各兵种装配，大幅提升士兵战斗力；

8.赛季结算规则调整：新增赛季周结算，军团可通过占领城池获得积分角逐周排名。最终赛季末结算军团奖励将由军团排名决定；

9.新增奇珍之城玩法，攻占被标记为奇珍之城的城池获得的积分奖励翻倍；

10.新增赛季结算预告，赛季后期预告赛季结算时间；

11.新增武将：“汉高祖”——刘邦；“兵仙”——韩信；“汉初名将”——彭越；

12.五赛季新增兵法：计无所出·极；无字天书；

二、功能优化

1.武将装备界面新增筛选标签，玩家可以更便捷、更精准查找所需装备；

2.攻城进行队伍选择时，不保留上次队伍选择状态，需要玩家手动勾选是否选择多队伍出征；

3.项羽决斗吸取攻击将不再超过自身100%攻击；

4.“王者之战”每轮比赛开启时，首次挑战玩家时将提示玩家是否更换队伍；

5、再次优化玩家实力算法，更加贴近真实情况。

三、平衡调整

1、美人计兵法：

女性武将携带时，自身每隔8秒对随机2名武将造成攻击27.4%→30%的策略伤害，如果目标为男性，则额外降低其19.3→30点怒气。

2、见招拆招：

敌方武将每施放一次怒气技能，使其攻击降低4%→8%，持续20秒（可叠加）。

四、问题修复

1.修复特殊情况下将计就计兵法在同一个武将身上触发两次，导致武将无法释放怒气技能的问题；

2.修复城池皮肤升级后会被标记为已使用的问题；

3.修复军团联赛因刷新次数不足且敌方部队尚未被击溃的情况下可能出现的挑战栏为空的问题；

4.修复国王诏书因轮空出现的无其他国家评选情况说明的问题；

5.修复特定情况下出现的带兵数量异常的问题；

6.修复限时答题按钮层级错误问题；

7.修复极少数情况下邹衍佩戴专属宝物出现的技能施放异常的情况。