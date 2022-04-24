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Brave's Rage update for 24 April 2022

版本更新 - 0.913

Share · View all patches · Build 8614110 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

各位勇者晚上好，我们刚刚对版本进行了更新，主要更新内容如下：

  • 修复了部分不稳定的问题；
  • 将游戏初始的可操作角色更换为冒险家，骑士将改为通关初始难度后获得；
  • 默认难度下移除部分初始灰色徽记卡，这些卡将会在难度1级别的挑战中回归；
  • 修复了第一章boss战有一定概率不解锁盾卫的问题；
  • 削弱了第二章部分怪物的伤害；
  • 修复了图鉴中不正确显示的问题。

感谢各位对我们一直以来的支持！我们会继续赶时间好好更新，为各位带来更好的游戏体验。

开发团队敬上
2022年4月24日

Changed files in this update

Braver's Rage Content Depot 1124081
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