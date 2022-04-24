《勇者赶时间》未来更新计划公告！

各位勇者们，大家晚上好！

游戏发售以来，我们收到了不少来自玩家的反馈和建议，非常感谢大家的关注和支持！

对于大家的反馈我们都已一一记录并认真消化，并且制定了如下的更新计划。

我们将全心全意地改进，把这款游戏越变越好！请大家持续关注！

解锁和隐藏内容的全部清晰可视化

游戏中有很多的隐藏要素，不过当前版本下，我们告知的显然不够清楚，所以，我们会对不同难度下开放解锁的内容、进度，以及每个勇者的累积经验值对应开放的技能卡牌、天赋，都做清晰可见的可视化处理，确保大家能够一目了然。

部分敌人造型显示不正确的修正

目前游戏中因为一部分底层的问题，导致一些敌人的美术资源和勇者的出现了复用，我们已经在排查和寻求修复，会尽快将正确的敌人美术资源放入游戏中。

敌人被动技能的可视化增强

我们收到很多玩家的意见，反馈敌人的被动技能在战斗过程中体现的不是很明显，接下去我们将会着重改善这一问题，尽可能把敌人被动技能的可视化做进一步的增强。

新兵训练的调整

我们将会对新兵训练做顺序上的调整，确保每一个第一次接触这个游戏的玩家都能得到比较完整的新手指引，减少挫败感。

游戏内Bug的实时解决 - 每日任务！

我们会动态关注游戏中以及社区里玩家的意见和反馈，针对小问题的修复每日都在进行，请放心！（版本更新也会比较频繁，请见谅！）

更多勇者新外形的实装

我们收到很多玩家的反馈，确实我们在思考，现在的勇者造型是否有一些太传统和古典了。不过好在这本来也是我们做EA的开发计划之一，我们会把勇者新外形的开发优先级做一个提升，确保大家接下来可以有更多造型上的选择！

平均一到两周就有新卡片的更新 - 每周任务！

我们实际上已经准备好了要为游戏不断扩充卡池，这应该会给大家带来更多的战术选择和乐趣。接下去我们会尽力平均每一到两个星期就会带来一些新卡片的更新！

平均一到两周就有新装备的更新 - 每周任务！

同样，游戏中的装备也是我们重点关注的对象。我们将会以平均每一到两个星期的频率，为大家实装更多的新装备！到时候平衡性的调整也要拜托各位了！

各个商店的出售物品将会变得更加丰富！

我们会为游戏中商店出售的商品种类做最大化的丰富，接下来金币将可以购买到更多的东西，不仅限于卡牌！

成就错乱bug修复

我们已经关注到目前成就的一些不正确获得的问题，我们会尽快修复的！

卡牌描述模块重整

我们已经注意到了目前一些技能卡牌的描述存在着不是很好理解的情况，我们已经着手做调整，希望可以尽快为大家带来更新过的版本。

随机事件增加/地图玩法综合优化

我们将会为大家陆续带来更多更有趣的随机事件，以及更有意思的一些大地图层面的玩法。我们现在已经有了一些方案，具体的实装内容，我们会在每一次更新公告中告知大家！

更多Boss/精英怪的实装

为了给单局游戏增加更多的随机系数和挑战乐趣，我们会在未来尽快实装更多的Boss级怪物或者类似于Boss级怪物的精英级敌人，不过在设计和制作上通常这类敌人的制作相对需要更加花费一些精力，所以可能不会马上到来，但我们会努力的！

游戏内排行榜

我们将会在未来追加各种侧重不同的排行榜给到各位玩家来比拼和挑战！

每日随机挑战

目标和强度以及奖励完全不同的随机挑战系统也已经在规划中了，请大家期待！

自选难度！

很多玩家问我们，是否可以自己选择搭配自定义的难度来挑战游戏？答案当然是可以的，我们已经有这样的计划，会尽快为大家带来的！

扩展玩家数据各项统计记录

当前每一次游玩后给大家审视自己操作技巧以及牌组的信息还很少，玩家的总游玩信息也不够，我们会在未来版本中带来更加丰富翔实的数据统计，请期待！

综合性的平衡调整

我们充分意识到了当前版本中一些勇者强度的问题，会谨慎改动和调整的，当然，敌人侧的也是。

第三章之后的新内容扩充

我们现在已经确定并且在认真制作和策划追加普通流程第三章后的内容，敬请期待！

场景美术优化/高清化

在决定适合我们的开发方案后，我们将会对场景美术做最大限度的持续的优化，敬请期待！

装备描述增加

我们将会为装备带来完整的描述。

全新的特殊游玩模式

我们已经有一些关于全新模式的设计方案，不过目前我们可能需要就乐趣做一下进一步的内部评估和测试，会尽快实装给大家！

全新的冒险场景

我们已经考虑要在一个合适的时间点放入全新的冒险场景，这将是比较大规模的更新，请大家期待！

非常有意思的全新勇者

我们已经着手设计全新勇者了，在解决上述一些问题后，就会着手加速全新勇者的开发，请大家稍做等待！

以上就是我们未来的更新计划，我们将尽全力，力求把这些更新内容以最快的速度呈现给大家。

我们非常重视来自玩家的宝贵意见，所以如果有任何其他的意见或建议，也非常欢迎大家向我们提出。

开发团队敬上

2022年4月24日