挂机神话 20220424 圆饼出击

实装【企业】【炼器军工】1、2级，现在可以通过升级【炼器军工】提升炼器产出高品质的概率，提升单次炼器的数量上限啦（是的就算需要炼出1级神装也不至于点到手软啦）

【炼器军工】3级涉及到部分炼器界面的UI的修改以及一些更特别的程序逻辑（有3词条保底机制），需要一点工作时间，明天实装（在做了在做了）

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

周 末 愉 快！