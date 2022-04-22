增加作弊按键（不推荐）以及总结最近更新和攻略

增加作弊按键，（不推荐。）

为了给予某些手残玩家一些活路，同时按下键盘的M和U键增加金钱，去买装备吧！

修改了一些关卡的怪物数值，以及增加了各方面的提示引导。

流程攻略

首先，从每个BOSS处打完，几乎都要回村然后回家。

前期请选择是买好鞋子进行速度流，还是买好盾做防御站桩流，搭配不同魔石使用！

1.神族会议 月露从神殿右侧门去到人间。（右键装备法球可攻击）

2.月露掉落到人间得知凯瑟琳在森林，赶往森林。

3.森林遇到虫子，打开背包点开月露笔记查看，打开属性面板传送回村子，去仓库触发梯子事件。

4.打开属性面板传送回森林大树，拿下虫子，打倒BOSS。

5.回村，回家。

6.出门，触发去沙漠。

7.去沙漠村子买一些炸弹，后面用得到。

8.沙漠第二张图右上角是BOSS点，炸开岩石可进入。

9.打败BOSS 回村子，回家。

10. 出门。

11.进入水之神殿

12.遇到化蛇。

13.传送到沙漠村，购买炸药。

14.传送回水流，炸开岩石。打败BOSS。

15.回村、回家。

16.出门。进入火山神殿。

17.触发朱雀制火石事件，回村。

18.根据阳景卉依的对话去洞窟。

19.到达妖族村，拿到制火石。回到火山给朱雀。

20.火山BOSS，回村回家。

21.妖族村

22.打倒BOSS，回村回家。

23.出门。

24.去到神殿。

25.去神殿左边的月之神殿。

26.打倒BOSS，回到神殿。

27.去到雪山。

28.一路打完雪山BOSS。

29.回到神殿。去右边日之神殿。打BOSS

30.回村，回家。