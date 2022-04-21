挂机神话 20220421 圆饼出击

#增加龙魂在用于【装备升等】时价值的入界次数，从原先的价值1000场入界次数增加到3000场（此次数不享受世界等级加成）

#修复在企业内收获的天材地宝没能即时计算并用于炼丹的问题

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴