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挂机神话 update for 21 April 2022

挂机神话 20220421 圆饼出击

Share · View all patches · Build 8594717 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

#增加龙魂在用于【装备升等】时价值的入界次数，从原先的价值1000场入界次数增加到3000场（此次数不享受世界等级加成）

#修复在企业内收获的天材地宝没能即时计算并用于炼丹的问题

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教
另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

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