2022年4月21日更新說明

【版本新增內容】
1.全新劇本賽季『出師北伐』
2.全新系統玩法『拍賣所』
3.強勢輔助登場『極．貂蟬』
4.兩週年慶典活動『天下狂歡』
【版本優化調整】
1.『軍團戰』：獎勵優化
2.『群雄崛起』：佈陣養成增加陣盤
3.『群雄崛起』：個人積分展示優化
4.『開疆拓土』：中三軍統帥的轉讓判定優化
5.『群雄崛起』：Boss刷新時間從20:00調整為19:30
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
Click anywhere outside the search field to close this popup.
【版本新增內容】
1.全新劇本賽季『出師北伐』
2.全新系統玩法『拍賣所』
3.強勢輔助登場『極．貂蟬』
4.兩週年慶典活動『天下狂歡』
【版本優化調整】
1.『軍團戰』：獎勵優化
2.『群雄崛起』：佈陣養成增加陣盤
3.『群雄崛起』：個人積分展示優化
4.『開疆拓土』：中三軍統帥的轉讓判定優化
5.『群雄崛起』：Boss刷新時間從20:00調整為19:30
Changed files in this update