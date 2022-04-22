《五色浮影绽放于花之海洋》现已推出！拥有《月影魅像》可获额外折扣！

《五色浮影绽放于花之海洋》现已推出！

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在HIKARI FIELD STORE首促入手主视图挂画同捆豪华版仅需228元！标准版仅需58元！拥有《月影魅像》更只需52元即可入手！HIKARI FIELD CLIENT现已同步开放本作的下载游玩。双平台激活版内置简繁日多语言，拥有超越原版的1920X1080高清画质，并支持多达34个Steam趣味成就与云存储，还支持大量额外内容！

常见QA：

Q：如何切换简繁日版本？

A：Steam切换方法：在游戏库列表中找到『五色浮影绽放于花之海洋 』，单击鼠标右键，在弹出菜单中选择『属性』，在新的窗口中选择『语言』选项卡，即可在3种版本之间进行切换。

HIKARI FIELD CLIENT切换方法：首次安装时会要求选择安装的语言版本。安装后想要切换，请在「视觉小说」页面中找到『五色浮影绽放于花之海洋 』，点击「启动游戏」按钮右侧的倒三角标志，在菜单中选择「切换版本」即可在3种版本之间进行切换。

Q：能否提供一份攻略？

A：我们准备了一份简明攻略供大家参考，请在HIKARI FIELD STORE的本作商店页查阅。

Q：如何想要获得本游戏的额外内容该怎么办？

A：请访问あっぷりけ的官方网站查询相关信息。

Q：在HIKARI FIELD官网商城购买的激活码是否在Steam有激活区域限制？

A：没有区域限制，支持全区激活，并可额外获得积分。

《五色浮影绽放于花之海洋》是由日本知名美少女游戏集团品牌Applique制作的和风传奇题材作品。由名作《月影魅像-解放之羽-》与《黄昏的禁忌之药》的原班人马打造。由小田原箱根担当人物设计与原画，由桐月担当剧本，由鹰石忍制作音乐。片头主题歌《华历》由知名歌姬Ayumi.献唱，曾荣获萌系游戏大赏的年度主题曲金奖。