《古剑奇谭网络版 海外版》4月21日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年4月21日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城上新

通宝商城上新

1.东海鲛织主题系列外观永久上架通宝商城，包含三体型4色【蔚云织空】【醉暮织晖】【玉岚织霭】【明霞织彩】

2.同款渐变发型【潋滟天光】限时上架通宝商城，上架期间限时打折。

限时上架时间：2022.4.21更新维护后-2022.5.5更新维护前。

积分商城上新

渐变发型【澹澹烟流】永久上架积分商城。

新一季节令卡&主题节&充消

购买节令卡解锁高级奖励！激活即可领取头像框·抱春归 ，并获得下一季节令卡折扣券！

活动规则：

获得节令卡后，满足对应的充消或者惜时令条件，可在界面上领取丰厚奖励，其中账号共享奖励仅可领取一次。

节令卡为账号共享道具，不可重复激活。

活动期间，未购买激活节令卡前积累的充消、惜时令，在激活后也将计算入奖励条件。

本季节令卡持续时间至2022年6月22日5时59分59秒，届时活动期间获得充消、惜时令数额将在下一季活动重新计算，同时需要获得新一季节令卡方可继续参与活动。

累计充消享好礼

累计消费600通宝可获：挂饰·星【跃海珰】。

累计消费1200通宝可获：挂饰·双【忆海瓶】。

累计消费1800通宝可获：挂饰·双【翩翩鱼】。

累计消费2400通宝可获：照影【八爪鼓歌】。

累计消费2880通宝可获：挂饰·双【珠贝银丝冠】。

累计消费3660通宝可获：挂饰·双【半面飞炎】。

累计消费4680通宝可获：特效挂饰·月【海沫歌姬】。

☆秘境调整

版本秘境开启：

太华秘境【普通】难度将在2022年4月21日中午12时开启，【体验】难度将在2022年4月24日中午12时开启。

☆任务调整

太华秘境任务开启，前往步云洲瑶天殿找鹿蜀紫都接取任务。

太华秘境周长更新。

☆数值调整

秘文残片转化效率提升：

1枚秘文残片·动态可转化为10枚秘文残片·壹玖伍。

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年4月21日