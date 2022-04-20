20220420修正更新 版本: 3.0611360027

更新項目

[新增]戰鬥新增一鍵待命，鍵盤快捷鍵為9，XBOX為選單，PS4為Share

[修正]木人心好感錯字修正

[修正]協助蒐集毒物錯字修正

[修正]當仁不讓減傷問題修復

[修正]堅毅特質減傷問題修復

[修正]修正XBOX搖桿LT/RT相反的問題

[修正]第三年春校演出人物從屋頂上掉落的問題

[修正]被守護的人現在不會驚慌跳很遠

[新增]本地存檔欄位100格

[新增]戰鬥存檔欄位20格，可以讀取檔案進入戰鬥一開始

[調整]雲端存檔欄位增加至50格

[調整]自動存檔欄位增加至50格

[調整]暈眩時無法反擊、先制反擊、追擊、招架、閃避、守護

[調整]封技時無法反擊、先制反擊、追擊

[調整]恐懼時無法反擊、先制反擊、追擊、守護

[修正]再次移動被反擊打死後無法控制的問題

[修正]蕭七夕紀維興病句，單挑戰主人公失敗則卡死問題修復

[修正]修正第一年七夕朱倩戰過早擊敗朱倩可能卡住問題

[調整]優化第一年七夕朱倩戰難度平衡

[調整]結局動畫播放時任意鍵先跳到動畫的最後一禎，在按一次才會跳過

[修正]結局動畫播放時任意鍵滑鼠失效的問題

[修正]苗疆場景在中低配置下霧過濃問題

[調整]苗疆戰鬥中鬼蠱戰鬥狀態

[調整]三俠村對白

[修正]苗疆戰鬥中出現錯誤角色之問題

[修正]十月中旬古劭今對話錯誤