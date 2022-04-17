挂机神话 20220417 圆饼出击

#现在【修真农业】3级后能够进行一键种植与一键收获，先进的术法自动化将摸鱼进行到底！

#修正在某些情况下点击企业却跳转到黑市界面的问题，（绝对不是狮子的代码有问题，是黑市那帮黑心商人为了抢生意做的！）

#【企业】【丹房宝地】涉及的功能逻辑比较多，在做了，明天出

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

周末愉快！