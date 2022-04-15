【稳定版本0.9.1.136/测试版本0.9.2.405】4.15更新公告

更新：

现在稳定版也可以突破化神了

到达化神境界之后，修士的力量便已不再被局限在这一界中。

虽然肉身尚且只能留在凡界，但元神却已经可以前往这一界之外。

这一界之外的虚无之处我们称之为“太虚”，而元神在太虚之境中不断地感悟、历练的过程，即为“神游太虚”。

到达化神期后，就可以在洞府和客栈中进入神游状态了。 更新了化神期渡劫的前置玩法——神游太虚

在太虚之境中，充斥着与凡界并不相同的能量。

而神游太虚就是不断熟悉这种新的能量，并使用这些力量来对抗即将到来且与之同源的天劫。

在神游太虚时，可以领悟的仙术有3种。

一种是利用自己的大道感悟直接沟通天地领悟仙术。

一种是由他人传授的秘术，也需要在太虚之境领悟。

还有一种是感应。

在感应时，你会在太虚中建立一个幻象，并以之为对手，尝试在太虚之境之中使用自己在凡界的神通，当满足一定的条件后，就会感应成功，并且可以领悟相应的仙术了。

与大道感应不同的是，在感应时使用出的实力越强，领悟出的仙术也会越强。

而在领悟仙术之后，你还可以再去太虚之境感应，如果此次感应时展现的势力超越了上一次，那已领悟的仙术也会获得相应的增强，不需要再次领悟。

领悟仙术会消耗大量的时间，但是因为你的肉身尚在修炼，所以会获得与闭关时相同的修为。

添加了新的化神秘术

投放了化神秘术-意守法。

现在可以暂时在灵核兑换处换取了。 更新了化神后回到到门派后的对话

优化：

优化NPC突破时获得的增益

现在NPC突破化神时也会和玩家一样，获得血量、遁速、神识、资质和悟性的加成。

并且准备得越充分，突破后获得的属性也越多。 优化了NPC修为增长速度判定

现在NPC的修炼速度也会将元婴功法考虑在内了。 优化了化神后的闭关

现在如果在化神期修为圆满后，可以一次性闭关100年了。 功法调整

略微上调了神剑诀、奔雷诀、太阴六虚功的后期数值。

Bug修复：

修复了部分门派中NPC对玩家称呼错误的bug 修复了炼丹时可以无中生有药材的bug 修复了元婴初期的龙阳上人会同时使用2本藏离诀的bug 修复了古神经的负面效果与描述不符的bug 修复了部分剧情中的文案错误

本周碎碎念：

在封控中拖着腐朽的身躯依然要呐喊出两个字：更新化神了→ →

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。

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