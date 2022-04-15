挂机神话 20220415 万界企业

万界【企业】大型施工现场 新鲜出炉！现在各位大能在一线厮杀时，可以享受到企业最有保障的后勤支持啦。企业涵盖种植、炼丹、培训、研发等多个领域，全方位无死角提升摸鱼体验！！
首发企业玩法说明：
世界等级达到300级后，万界【企业】开放，通过稳赚不赔的投资项目，坐享可观的长期收益，从此走上人生巅峰！
首发玩法【灵田药园】，开辟药园种植天材地宝！是否已经受够了隔壁【黑市】的黑心回扣？现在，自产自销一条龙，给予黑心商人迎头痛击！
后续玩法，企业内玩法目前已经基本规划完成，但由于企业所囊括的内容几乎是挂机神话上架以来广度最大的，所以需要更多的时间逐一实装（在未来一周之内），现在各个功能已经可以在企业界面抢先预览啦！
企业后续更新：
炼丹药业，将天材地宝炼成丹药，供不应求的洗点丹从此自给自足，逆天改命的各种属性丹、改容丹、塑形丹亦即将推出市场
戏剧学院，颜貌身材双红的角色居然在用难听的特性在演你？现在有机会让这些戏精演得更专业一些，让牠们扮演让你称心如意的人设，将牠们凹成你喜欢的形状！
刷子行会，提升战斗灵气收益，带上最先进的科技，吸尽战场上散逸的每一缕灵气，一滴都不能放过
炼器军工，全面提升炼器技术，看到昔日老客户都跑到下界升级装备，炼器师们表示忍无可忍，拿出压箱底的本领，誓要夺回昔日荣光
下界调教，降低入界成本，提升入界收益（入界次数一削再削，让摸鱼进行到底！）
更多更多，追猎、黑市、秘境甚至未来的特遣，也将在企业投资中收益，尚未列出的玩法也可能随时加入，敬请期待！
ps制作人狮子的啐啐念：
狮子只想单纯做一个游戏人，不想做一个商人
狮子只想专心做出好玩的游戏，不想花太多精力和手段去控评
狮子因此只能使用最原始的手段
我滚地撒娇，求好评 求好评 求好评 求好评 求好评！
祝各位 修士 女修 仙人 仙女 魔人 魔女 妖修 妖姬 猛鬼 女鬼 傀儡
周 末 愉 快 ！
Changed files in this update