《R2Beat：音速觉醒》常见问题FAQ

Q: GameGuard更新失败，出现错误代码380该怎么做？

A: 在IE中选择Internet选项 —高级—还原高级设置—重置[340.350.360错误也可以这样设置]，注意： 340.350,360,380以上解决方案还是不能解决的话，请将本地DNS地址改为114.114.114.114再执行游戏。

Q：进入游戏后出现乱码？

A:请将系统语言设置成游戏支持的语言（中文简体）

Q：GameGuard只是在检测到游戏外挂时关闭游戏客户端

A1: GameGuard不仅仅只是检测外挂工具，也可以检测有危害游戏运行的病毒或间谍软件。请下载最新的杀毒软件扫描您的电脑。

A2: 如果有使用JDY、按键精灵等第三方工具请关闭或者卸载后重启电脑在进入游戏，否则JDY，按键精灵自动加载也会被拦截。

A3: 如果您的PC上安装有新浪助手或者其他页游辅助类工具（属于自动鼠标按键类），请你完全退出或者卸载，否则会提示发现第三方工具。

Q: GameGuard文件损坏154错误

A：删除GameGuard文件夹后重新执行游戏。

Q: GameGuard更新停止，出现错误代码350？

A: 出现350错误是由于您在更新过程中点击了取消键，或者是由于您的网络不通畅造成的，请等待GameGuard更新完毕并且检查您的网络。

Q: GameGuard没有初始化，出现错误代码360？

A:360错误是无法更新GameGuard，从而导致游戏无法正常运行。您有可能因为防火墙的阻拦导致GameGuard无法与更新服务器进行通讯，请确定防火墙的设置（防火墙可阻拦GameGuard客户端与升级服务器的会话）。并检查本机所在的网络通讯状况是否存在不稳定状态，以确保GameGuard的正常更新。如果上述一切正常请删除游戏目录下的GameGuard文件夹，重新运行游戏或者在可以正常游戏的玩家那里拷贝GameGuard文件夹替换游戏目录中的GameGuard文件夹。

Q: GameGuard更新失败，出现错误代码380该怎么做？

A: 在IE中选择Internet选项 —高级—还原高级设置—重置[340.350.360错误也可以这样设置]，注意： 340.350,360,380以上解决方案还是不能解决的话，请将本地DNS地址改为114.114.114.114再执行游戏。

Q: GameGuard无法更新，出现错误代码124，150或者153怎么办？

A: 由于您误删除了GameGuard.des和AtlanticaCN.ini文件，请找到游戏目录下的GameGuard文件夹，将其中的GameGuard.des文件复制到游戏主程序同级目录下。您也可通过重新安装客户端以便恢复文件。

Q：游戏无法运行，出现错误代码100？

A1: 电脑很可能中毒。请更新杀毒软件全面扫描电脑。如果扫描后仍然出现错误代码100，那么电脑中可能存在您的杀毒软件无法检测出的病毒。请使用其他杀毒软件进行查杀。

A2: 重启路由器和猫，或者将本地DNS地址改为114.114.114.114或8.8.8.8再执行游戏。

Q：错误400,407是未安装Directx 9.0或者已经损坏

A：重新安装Directx 9.0后重启电脑在执行游戏。

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