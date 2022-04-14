挂机神话 20220414 圆饼出击

#改良在阅览角色身上的古宝时因属性栏过大而影响卸装的问题（它很大你忍一下）

#这两天内会再次将入界次数降低一波，减轻萌萌们的负担

#【企业】玩法在读条了，已经不再是新建文件夹，周末推出

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴