挂机神话 20220413 圆饼出击

#百战首领奢比尸王登场，现在黑市中有可能刷新关于这只新异兽的追猎情报了

#从黑市中购入的装备（武器/战衣）现在会默认为上锁保护状态，尽一步减少意外出售的可能，帮萌萌们减轻思维与操作负担，将摸鱼贯彻到底

#【企业】玩法在读条了，已经不再是新建文件夹

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

ps制作人狮子的啐啐念：

狮子只想单纯做一个游戏人，不想做一个商人

狮子只想专心做出好玩的游戏，不想花太多精力和手段去控评

狮子因此只能使用最原始的手段

我滚地撒娇，求好评 求好评 求好评 求好评 求好评！