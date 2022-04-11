挂机神话 20220411 圆饼出击

#修真真武套装血量增加异常的错误（需卸下重新装备）

#龙魂不再能对已完全觉醒的古宝使用了 (避免了萌萌们浪费龙魂的问题)

#使用龙魂激活套装效果后，能马上看到角色的属性刷新了

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！