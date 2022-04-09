挂机神话 20220409 圆饼出击

秘境【古宝】（套装）现世，各位大能现在扫荡秘境过程中，有机会获得这种极为强大的洪荒秘宝，最大限度激发角色潜能，突破极限！

古宝（套装）玩法说明：

【古宝】是一种可经由龙魂温养觉醒出强大威力的法宝，随着龙魂之力充盈其中，便能发掘出愈加强大的效能

（使用10，20，30个龙魂对应觉醒古宝的2，3，4件套效果）

古宝之力，还需相应斗魂加持激发，满足这些加持条件后，古宝澎湃威能便能展露锋芒

（装备相应的2/3/4件斗魂，触发套装效果）

每成功突破5层秘境，固定掉落1件古宝，古宝效能各异，可根据自身需求，甄选其中合意古宝进行培养

（古宝的2件套、3件套效果为随机组合，分别对应增加7种基础属性）

（2件套、3件套效果，同时也是古宝通用套装效果，后续新古宝也遵循这一规律）

本次首先现世的古宝，擅长于守卫伙伴之道，在后续更新中，还有大量威能各异的古宝，即将逐一现世！

新系统或见UI错误或部分小bug，将在未来几天内修复

ps制作人狮子的啐啐念：

狮子只想单纯做一个游戏人，不想做一个商人

狮子只想专心做出好玩的游戏，不想花太多精力和手段去控评

狮子因此只能使用最原始的手段

我滚地撒娇，求好评 求好评 求好评 求好评 求好评！

祝各位 修士 女修 仙人 仙女 魔人 魔女 妖修 妖姬 猛鬼 女鬼 傀儡

周 末 愉 快 ！