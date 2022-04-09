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Ten trials of Babel: The Doppelganger Maze update for 9 April 2022

【内容追加&BUG修复】聊天室小剧情&更多操作提示

Share · View all patches · Build 8527941 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

发售快要一个月了，
不知道喜欢二重迷宫的各位探书人，会不会觉得只有一作有点不够吃呢？
因为大家的热情支持和反馈，巴别十书已经决定制作续作啦！
后续情报会在作者红渊太太的微博上公布，欢迎关注~

本次更新内容：

  • 修正了部分穿墙bug
  • 修正了错字、再度优化了部分文案提示
  • 操作提示部分进行了优化和追补（可用手机查看）
  • 真结局后自室追加了聊天室「搬家风波」

剧情交流、解谜、攻略等，欢迎加入官方讨论QQ群：716184188

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