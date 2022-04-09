【内容追加&BUG修复】聊天室小剧情&更多操作提示

发售快要一个月了，
不知道喜欢二重迷宫的各位探书人，会不会觉得只有一作有点不够吃呢？
因为大家的热情支持和反馈，巴别十书已经决定制作续作啦！
后续情报会在作者红渊太太的微博上公布，欢迎关注~
本次更新内容：
- 修正了部分穿墙bug
- 修正了错字、再度优化了部分文案提示
- 操作提示部分进行了优化和追补（可用手机查看）
- 真结局后自室追加了聊天室「搬家风波」
剧情交流、解谜、攻略等，欢迎加入官方讨论QQ群：716184188
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