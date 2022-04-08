《降妖神兵》2022年4月9日更新日志

游戏交流QQ群：966022565

1.增加一名“蛇女随从”，蛇女不愿伤害平民，被妖王关在妖王殿的牢房之中；

2.增加“强化降妖套装”，击败沼泽海滩的鳄鱼和千年鬼妖获得强化材料，隐居处的熔炉进行强化；

3.如果没学过的技能，提示已经学过，可以使用降妖山庄床头的“降妖宝典”修复该问题；

4.蛇女随从优先传送到玩家身后，防止误触空格键跟蛇女互动；

5.增加5个Steam成就，其余的成就会在正式版发布时推出。