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俠之道(PathOfWuxia) update for 8 April 2022

20220408修正更新 版本: 3.0611360023

Share · View all patches · Build 8522252 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新項目

[修正]修正淨的連斬效果
[修正]戰鬥時特技說明欄沒有因為游標移開而正確隱藏的問題
[修正]天道歸途引招式效果
[修正]部分招式修練後未提升基本功數值問題
[修正]商店未正確販售第三年雙刺武器
[修正]第三年七夕個人線部分對白
[修正]鍾若昕七階主角施放特定招式時對話誤植問題
[調整]書蟲特質減益降低
[優化]戰鬥狀態欄Buff顯示
[優化]師長好感成就取得途徑

Changed files in this update

俠隱閣(PathOfWuxia) Depot 1189631
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