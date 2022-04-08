20220408修正更新 版本: 3.0611360023

更新項目

[修正]修正淨的連斬效果

[修正]戰鬥時特技說明欄沒有因為游標移開而正確隱藏的問題

[修正]天道歸途引招式效果

[修正]部分招式修練後未提升基本功數值問題

[修正]商店未正確販售第三年雙刺武器

[修正]第三年七夕個人線部分對白

[修正]鍾若昕七階主角施放特定招式時對話誤植問題

[調整]書蟲特質減益降低

[優化]戰鬥狀態欄Buff顯示

[優化]師長好感成就取得途徑