《只兔：不灭的勇者》游戏更新 - 2022.4.12

因为收到不少玩家反馈称 受困于“湛蓝矿洞”地区 以及 在城镇遇到异常卡顿 ，此次更新集中解决了这些问题，另外添加了若干新的游戏功能。

以下是这次更新（2022.3.31）的具体内容：

由于收到不少反馈表示不知道如何推进，现在游戏中已经添加了 “查看日志” 的功能。

城镇地区占用 cpu 过高导致游戏卡顿，现已针对占用高的事件表进行了优化。

“矿洞”的未开发地带，现已添加了数个平台，防止玩家们有去无回。

该功能可在兔克面板处打开，玩家可以查看自己当前接到的主线任务，通常是一句简单的话告诉玩家下一步做什么。

需要注意的一点是，这个功能只能用来简单辅助玩家以通关游戏；出于技术上的原因，暂时无法做出带指引或提示效果的任务面板。