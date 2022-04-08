【测试版本0.9.2.401】4.8更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

更新了化神期渡劫的前置玩法——神游太虚

到达化神境界之后，修士的力量便已不再被局限在这一界中。

虽然肉身尚且只能留在凡界，但元神却已经可以前往这一界之外。

这一界之外的虚无之处我们称之为“太虚”，而元神在太虚之境中不断地感悟、历练的过程，即为“神游太虚”。

在太虚之境中，充斥着与凡界并不相同的能量。

而神游太虚就是不断熟悉这种新的能量，并使用这些力量来对抗即将到来且与之同源的天劫。

在神游太虚时，可以领悟的仙术有3种。

一种是利用自己的大道感悟直接沟通天地领悟仙术。

一种是由他人传授的秘术，也需要在太虚之境领悟。

还有一种是感应。

在感应时，你会在太虚中建立一个幻象，并以之为对手，尝试在太虚之境之中使用自己在凡界的神通，当满足一定的条件后，就会感应成功，并且可以领悟相应的仙术了。

与大道感应不同的是，在感应时使用出的实力越强，领悟出的仙术也会越强。

而在领悟仙术之后，你还可以再去太虚之境感应，如果此次感应时展现的势力超越了上一次，那已领悟的仙术也会获得相应的增强，不需要再次领悟。

领悟仙术会消耗大量的时间，但是因为你的肉身尚在修炼，所以会获得与闭关时相同的修为。

为见证任务中的一条分支添加了后续内容

与幽荧友善地结束剧情后，她会留在阴魂岛上养伤，并会有一些新的对话。

优化：

功法调整

略微上调了神剑诀、奔雷诀、太阴六虚功的后期数值。

Bug修复：

修复了炼丹时可以无中生有药材的bug 修复了元婴初期的龙阳上人会同时使用2本藏离诀的bug 修复了古神经的负面效果与描述不符的bug 修复了部分剧情中的文案错误

本周碎碎念：

偷偷说一声由于渡劫玩法还没有制作完成，所以现在领悟到的仙术在将来可能都会有大幅度的调整（溜

另外还有一件事，由于我们QQ群的数量已经多到有点看不过来的程度了，于是我们上周在觅长生wiki站长的帮主下创建了觅长生的QQ频道。

QQ频道还是个企鹅的实验功能，不过有个优点是人数无上限，感觉可能比这么多QQ群更方便一些。大家如果想加入的话，可以在开通QQ频道功能后直接搜索觅长生加入就好。（真·溜——————————————————————————————————————————

一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案