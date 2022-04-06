《古剑奇谭网络版 海外版》4月7日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年4月7日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城上新

1.全新【塞外秋声】系列套装永久上架通宝商城

全新西域风格外装上架通宝商城，包含【天山雪歌】、【夜月清笳】、【日暮坞笛】、【星阑箫鼓】4色。附赠外观动作【踏节舞】，账号下同体型共享。

2.全新棕发【榆关丝桐】限时上架通宝商城！上架时间为2022年4月7日维护后~2022年4月14日维护前。

3.主题节部分活动开启双倍奖励，惜时令增加每日获取上限，海量主题节奖励等你拿！

☆活动更新

全新活动开启

1.【春回觅】

当值春和日丽之时，有一个小兔精在这时挎着篮子上了步云洲。言之凿凿声称自己的彩蛋丢了，若是好奇，不妨前往世界各处，为其找回一二。

活动时间： 4月7日更新维护后至4月28日更新维护前。

2.【斗春鸟】

据传，江都春日有好战的野山雀成群出现袭击人群，而寻常的抓捕办法对付这群机警又好战的鸟儿效力甚微。正在人们一筹莫展之际，有位修仙者化形为鸟，潜入鸟群之中击退群鸟。后为一绝鸟患，又将化形之法在江都广为传授，并在春日组织年轻弟子们参与其中。

往后数年，春日来犯的鸟儿消失无踪，而化形为鸟，比拼竞技逐渐演变成了江都独特的春日娱乐活动。此时恰逢春光好，好奇的仙家弟子不妨前往江都，亲身体验一番。

活动时间：4月7日更新维护后至4月28日更新维护前。

3.【拔河】

严冬已过，春潮渐涨，江都瘦西湖的水也逐渐朗润了起来。许多水族顺着这股春潮，随水而动，四处嬉戏。巨龟族的归小二也借春潮之力来到了瘦西湖，同时还带来了族中的传统春戏拔河。据说形式独特，颇有趣味。

仙家弟子们若是好奇，不妨前往江都，找归小二体验一番。

活动时间：4月7日更新维护后至4月28日更新维护前。

☆秘境调整

版本秘境开启：

聚宝仙府：

聚宝仙府是位于交趾境内（在今越南一带）的一处蛤蟆人洞府，建于南海沙洲之上，位置幽深隐秘，常年有热气水雾笼罩，高树合围，内部地形是一大片沼泽地。为扩充妖军实力，大妖魅珈盯上了聚宝仙府，希望能将这支蛤蟆人部落和他们的财富一齐收入妖军麾下，但首领钵钵满不愿聚宝仙府为他人所治，拒绝了魅珈的招安。

多事之秋，妖军骨干多已被委以重任驻守各处，魅珈权衡之下，决定抽拨在军中向来不受待见的阿金、阿银和龙七公等人前去聚宝仙府，并承诺如果他们能够拿下聚宝仙府，占领宝库，就会提拔重用他们。

雾羽秋林：

厉小棠生出翅膀从愁城狱逃脱后，前往长阜苑找钟无痴会合。此时恰逢仪商剑出炉，铸剑场发生剧烈爆炸，钟无痴得知宣和帝派人前来捉拿的消息，正要从长阜苑逃走。见厉小棠负伤前来，他将随从的一小部分妖军和惊蛰教徒抽拨出来，安排他们护送厉小棠从一条小路逃走，来到一处丘林。

这片丘林雾气缭绕，竟日不散，厉小棠决定先带妖军驻扎此地养伤，等候钟无痴的消息。与此同时，断剑楼四处发布悬赏，誓要捉回厉小棠。不久后传来消息，有人在雾羽丘林的附近见过画像上的厉小棠，左右还有妖物相随。于是断剑楼派出门中几位精锐，前去追击厉小棠。

经过一番苦战，断剑楼精锐将驻扎在雾羽丘林里的妖军部队和厉小棠一一击败，正准备将厉小棠带回时，钟无痴派来增援的大妖赶到，为争夺厉小棠又进行了一场恶斗。

以上秘境的【普通】和【困难】难度，以及对应区域的剧情线，侠义事件，将在2022年4月7日中午12时开启，探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

版本秘境预告：

太华秘境：

数百年间，鬼枭一脉都是煌羽麾下的先锋军，始终以“大妖煌羽的亲卫队”自居，当煌羽夺取太华龙脉失败，被封印于太华秘境后，它们便改为追随魅珈左右，试图助其迎回煌羽。在一次次“营救”行动中，参与的鬼枭陆续被擒，最终被尽数封印于太华秘境深处。

魅珈携妖军来袭，太华山虽开启护山大阵，但妖军来势汹汹，且四处游击，妄图寻找薄弱之处突破。 秘境中关押的众妖感受到灵力波动，也纷纷蠢蠢欲动。

太华秘境的【普通】难度，以及对应区域的剧情线，侠义事件，将在2022年4月21日中午12时开启，【体验】难度将在2022年4月24日中午12时开启，探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

☆玩法调整

青灯引渡及血露薇悬赏产出内容调整：

1）青灯引渡·首领战新增产出：概率掉落195品质等级历世装备上衣及制作材料【浮金翠羽】。

2）血露薇悬赏·团队首领新增产出，每周首次击败赤羽金令·团队首领（每周仅一次）新增产出：概率掉落195品质等级历世装备下装及制作材料【浮金翠羽】。

注意事项：

由于青灯渡魂·首领战及血露薇悬赏·团队首领的相关奖励仅在周日重置，因此相关的装备产出会从4月10日6时后生效，请仙家弟子合理分配好时间。

☆数值调整

秘文残片调整

1.秘文册开放195秘文等级，并开启195秘文商店

2.秘文残片转化效率提升：

1枚秘文残片·动态可转化为10枚秘文残片·壹捌零；

1枚秘文残片·动态可转化为8枚秘文残片·壹玖伍；

其他数值调整

1.装备掉落调整：

困难石火梦身冢、腐萤深窟、天门迷阵的隐藏首领移除装备掉落，转而在秘境通关宝箱中掉落【烟霞晶石·壹捌零】，该道具可在180秘文册商店中用于兑换【历世任侠箱·壹捌零】；

普通难度琅泉界桥的首领现在在被击杀时必定掉落180装等装备。

2.部分问道修行活动奖励提升。

3.商店商品更新：

琅泉之路声望商店上架腰带贰级符咒配方，蕴灵盒每周限购数量调整到4； 青灯行者声望商店上架头饰、上衣贰级符咒配方； 血露薇声望商店上架下装、鞋子贰级符咒配方； 180秘文商店上架藏元石·贰·历世。

4.开放【藏元石·叁·历世】、【震金珏·贰】、【碧桐珏·贰】、【琼霜珏·贰】、【赫炎珏·贰】、【飞砂珏·贰】合成，可在阙星宇处学习相关配方。

☆任务调整

聚宝仙府 、雾羽丘林支线任务开启

玩家前往上淮青野澜涛水家可接取聚宝仙府任务。

玩家前往步云洲挂剑台找昆吾子可接取雾羽丘林任务。

☆通用调整

中级版本目标开放。

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年4月6日