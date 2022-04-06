挂机神话 20220406 圆饼出击

为秘境攻略进度增加一个小小的粒子特效，燃起来了（狮子三年特效实习生亲自上场纯手工制作）

第一件套装在读条了，不再是新建文件夹了

Q群600064633：没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！