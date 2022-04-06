2022年4月6日 修复bug？

修复了召唤物隔山打牛的bug

修复了召唤物乱跑的bug

修复了敌人有时候死了没消失的bug

新增并修复了中立敌对打自己的bug

新增并修复了敌人不攻击中立敌对的bug

新增了几个高级的召唤技能

强化了两个垃圾召唤技能（还是垃圾）

自爆伤害翻倍（上个版本更新的内容忘记写了）

伤害地形减速（上个版本更新的内容忘记写了）

新增了几个小隐藏

新增了几个bug

优化了沙漠遗迹的地形伤害

战斗闪退bug？还在找（不知道到底有没有这个问题）