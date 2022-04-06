2022年4月6日 修复bug？

修复了召唤物隔山打牛的bug
修复了召唤物乱跑的bug
修复了敌人有时候死了没消失的bug
新增并修复了中立敌对打自己的bug
新增并修复了敌人不攻击中立敌对的bug
新增了几个高级的召唤技能
强化了两个垃圾召唤技能（还是垃圾）
自爆伤害翻倍（上个版本更新的内容忘记写了）
伤害地形减速（上个版本更新的内容忘记写了）
新增了几个小隐藏
新增了几个bug
优化了沙漠遗迹的地形伤害
战斗闪退bug？还在找（不知道到底有没有这个问题）
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新增了几个高级的召唤技能
强化了两个垃圾召唤技能（还是垃圾）
自爆伤害翻倍（上个版本更新的内容忘记写了）
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战斗闪退bug？还在找（不知道到底有没有这个问题）
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