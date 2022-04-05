v1.1.0发布(优化和巫医职业重大调整)

------------------------v1.1.0------------------------

[------优化------]

1.排行榜归档重置，新增v1.1排行榜

2.区分敌我双方血条颜色(医生的召唤不用分不清怪了)

3.修复恐惧之盾导致的San值不会减少问题

4.增加卡牌 我为绝对理智 的出现概率

5.优化医生卡池

6.医生的技能改为1回合1次，可以支付3点San值从卡组选择1张卡加入手牌

[------新增卡牌------]

1.强大(医生) 支付5点San，全场获得20点力量

2.控毒之术(医生) 对目标造成毒素伤害，并且抽卡

3.鳞片(医生) 天赋：当本回合没有使用攻击卡时，回合结束获得场上单位数量的 护盾

4.致命一击 (医生) 给予目标场上所有单位的Buff总数*[en] + 3的伤害

5.麻醉之雾 (医生) 破坏场上所有单位的移动卡

6.飞行手术刀 (医生) 攻击对方后，自己手牌会额外增加一张飞行手术刀

[------怪物强度调整------]

1.奈亚的大脑负担从目标每有一个buff造成5点伤害改成3点