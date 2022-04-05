《俠之道》的版本完善規劃與後續計畫

各位玩家們好，我們是《俠之道》開發團隊。

《俠之道》自 2020 年 5 月 1 日開放搶先體驗為始，至今已過去二十三個月份，歷經兩度春秋，在此，我們感謝各位玩家近二年來的悉心陪伴。

《俠之道》的故事，目前已迎來階段性的終局，但當前版本中，遊戲尚存問題與缺陷，玩家們在各大論壇與平台的反饋和批評，開發團隊已目閱心記。

這二年來，為了保證開發工作的持續性和連貫性，《俠之道》團隊的開發人員並無增減。但，由於團隊經驗的不足，以致最終錯估時程，在人手增派不及的情況下，遊戲測試期程過短，導致部分 Bug 沒有被解決，以及劇情體驗與養成體驗脫鉤、劇情收尾尚不完善等問題，影響了玩家體驗。《俠之道》開發團隊於此深深向玩家致歉，並對大家一直以來的寬容與等待致以最深的感謝。

我們已經增派人手，著手於《俠之道》的內容完善和體驗優化，同時將加派測試人員，確保後續作業銜接無礙。

關於《俠之道》的內容補足與改善計畫，開發團隊已加緊收集玩家們提供的意見與想法，並著手進行完善作業。往後，在團隊擬定更為細緻的後續規劃後，我們也會在第一時間發文公告，以讓玩家們了解團隊目前的開發進度。

目前在完善遊戲內容的規劃上，團隊草擬如下：

首先，團隊當務之急為穩定當前版本與 Bug 修正，我們將會優先完善現有版本的問題，讓遊戲體驗得以流暢。 其次，是戰鬥數值以及戰鬥節奏的優化，團隊將會針對體驗較為不盡期待的戰鬥優先進行調整，並會更加強調養成與戰鬥體驗的連結性。 當目前版本趨於穩定後，團隊將會著手進行劇情的補足，諸如新增傳書事件以彌補劇情的鋪陳，增加戀人劇情讓主角與心儀夥伴之間的情感紐帶得以更加深刻；另外，在不久的將來，團隊也將新增後續劇情與嶄新結局，從不同的角度講述《俠之道》故事的階段性終局。 最後，則是許多玩家都期待已久的戰鬥語音之配置，讓角色在戰鬥中的形象得以更加鮮活。

這段期間，在開發團隊製作出全新內容後，我們將會力求測試完善，屆時再釋出遊戲內容的更新。如此，也許會造成遊戲的更新速度稍有放緩，開發團隊在此先向各位玩家致上深刻的歉意。

已在當前版本通關的玩家，或許已經發現到《俠之道》的故事還遠遠沒有結束，以後，我們將會持續延續《俠之道》的武俠世界，讓更多等待登場的人物、地區和勢力，一一展露於各位玩家的面前；其中，我們將先行以免費DLC的形式，推出全新劇情，讓各位玩家也能繼續和喜愛的角色們，共譜《俠之道》全新的故事篇章。

未來，開發團隊考量到《俠之道》在續作的劇情內容與規模上，將會需要更加完備的程序框架，於此情況下，開發團隊將會重新設計遊戲框架，並力求以後的開發過程吸取過去的經驗教訓，在更為完善的開發環境當中，讓《俠之道》的世界得以在一個更加廣闊的載體繼續延續和成長。

最後，《俠之道》開發團隊會記取本次經驗，持續鞭策激勵，盡快將《俠之道》的遊戲內容加以補足與優化，並讓故事迎來嶄新的篇章。

再次感謝各位玩家一直以來的支持。